Erste KaPost des Jahres 2024 soeben erschienen

Die januar/Februar-Ausgabe der Kaukasischen Post 2024 ist gerade rechtzeitig zum 29.2. als PDF-Ausgabe erschienen. Die Print-Ausgabe wird in einigen Tagen in Georgien, in etwa 14 Tagen erst in Deutschland verteilt werden können. Hier die Themen-Übersicht:

„Das eine sagen, das andere machen“

Ist die politische Situation in und um Georgien mehr verwirrend oder eher beruhigend?

Weltweites Entsetzen und Trauer über den Tod des russischen Regimegegners Alexei Nawalny

Maria del Carmen Fischer ist neue IWA-Präsidentin

„Neuankömmlinge in Georgien sollen sich in ihrer neuen Heimat wohl fühlen“

Gut 60.000 Euro für caritative Zwecke gesammelt

IWA unterstützt gemeinnützige Initiativen in Georgien

Skandal in Sameba…

Die Heilige Matrona von Moskau und Stalin

Bekanntmachung für Deutsche in Georgien zur Wahl zum Europäischen Parlament

Flugnotizen

Neue Flugverbindungen von und nach Georgien

Die Kolonie Petrowka

Aus der Kaukasischen Post Nr. 32 vom 11. August 19113

Graffiti und Street Art von Tiflis

Fotoseite mit Impressionen aus den Straßen der Hauptstadt

Standing Ovations

Georgisches Staatsballett begeistert in Deutschland mit „Schwanensee“

Westflug

Georgisches Theaterensemble „Die Gäste“ in Frankfurt und Köln

Deutsch-Georgische Strafrechtszeitschrift

Erste Ausgabe 2024 erschienen

„Carl Djerassi – Mein Leben!“

Gedenkveranstaltung für den in Wien geborenen Ausnahme-Wissenschaftler



Das Museum

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Schülerseite:

„Man ist, was man isst“

Wie kann die Schule Jugendlichen helfen, sich beser zu ernähren?

Feuerwerke

Glanzvolle Aussichten oder Umweltschädlinge?

Pkhali aus Couscous und Blattspinat

Ein Rezept der „Neuen Georgischen Küche“

Begegnungen in Georgien

Menschen, Natur und Kultur – Multimedia-Show von Heinz Gengenbach

Dazu die Rubriken:

REINwurf

Tipps und Termine

Fotorätsel

Kniffelschach

Die Kaukasische Post erscheint alle zwei Monate. Abonnements (Printausgabe in Georgien, Deutschland und Schweiz) oder PDF-Version im Email-Versand unter: abo@kapost.de

Die nächste Ausgabe erscheint Ende April 2024.