Neue Ka-Post-Ausgabe erscheint heute

Gerade noch rechtzeitig zum Monatsende erscheint heute die Mai-Juni-Ausgabe 2024 der Kaukasischen Post im PDF-Format. Im Druckformat wird sie in der nächsten Woche in Tiflis verteilt, Versand in Deutschland vermutlich nicht vor zwei Wochen. Hier – wie immer – die Themen dieser Ausgabe:

Georgien vor den Wahlen

Eine Studie des German Marshall Fonds

Kultur in der Kirche

Interessantes Konzert in der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche in Tiflis

Brücke kann doch wieder Brücke werden

Kommentar zur aktuellen politischen Situation um EU- und NATO von Rainer Kaufmann

Ist Armenien noch zu retten?

Hintergründe zur aktuellen politischen Situation zwischen Armenien und Aserbaidschan

Tradition und Neubeginn

Das Comeback des georgischen Tees

Schweiz gewinnt den 68. ESC

Georgien auf Platz 21

Wie adoptiere ich einen Hund

Informationen über www.dog.org.ge

Hundert Jahre Eisenbahnen

Aus der Kaukasischen Post Nr. 17 von vor 111 Jahren

Friedhöfe – Spiegel der Geschichte und Kultur

Die Fotoseite der KaPost

Georgien – Gastland beim 41. Heidelberger Stückemarkt

Autor Alex Chigvinadze gewinnt Autoren-Wettbewerb

„Amsel im Brombeerstrauch“

Schweizer Filmpreis für georgische Produktion

Fragen an…

…Philipp Bienek

Deutsch für Groß und Klein

Der Tag der Deutschen Sprache 2024 in Batumi

Spendenübergabe an Lomissa Waisenhaus

Verein Georgica unterstützt Waisenhaus in Tiflis

Ausflug nach Ratscha

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Schülerseite:

Wenn diese Wände sprechen könnten Graffiti in Georgien

Wie Minimalismus unser Leben bereichert

Salat vom grünen Spargel mit Lachs und geräuchertem Sulguni

Neues Rezept unserer „Neuen Georgischen Küche“

„Warum wir Georgien verlassen haben„

Statt RAINwurf ein Leser-REINwurf

Dazu die Rubriken:

Tipps und Termine

Kniffelschach

Fotorätsel

