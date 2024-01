November-Dezember-Ausgabe der Kaukasischen Post pünktlich zu Weihnachten erschienen – Weiterbestand der Zeitung für zwei Jahre gesichert

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist gestern die Ausgabe November-Dezember 2023 der Kaukasischen Post erschienen, wenigstens im PDF-Format und E-mail-Versand. Die Druckausgabe wird in einigen Tagen in Tiflis verteilt werden, der Versand in Deutschland wird wohl erst Mitte Januar organisiert werden können.

Die wichtigste Nachricht aber: Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird die Kaukasische Post mit insgesamt zwölf Ausgaben erscheinen, also alle zwei Monate. Abonnements können jetzt schon gezeichnet werden unter: abo@kapost.de. Die Preise für zwölf Ausgaben:

Printausgabe im Postvertrieb in Deutschland: € 60,–, in Österreich/Schweiz: € 87,–, Verteilung in Tiflis: GEL 54,–

PDF-Ausgabe im E-mail-Versand: € 36,–



Hier die Themen der aktuellen Ausgabe:

Georgien im Wohnzimmer

Des Deutschen liebster Weihnachtsbaum: Die Nordmanntanne

„Ein klares Signal der Hoffnung“

Georgien erhält EU-Kandidaten-Status

Ein „Historischer Tag“?

Kommentar von Rainer Kaufmann zur Brüsseler Entscheidung

Große Mehrheit strebt in EU und NATO

Ergebnisse einer aktuellen Meinungsumfrage in Georgien

Eberhard-Schöck-Stiftung setzt auf Solarenergie

Fotovoltaikanlage in der Tifliser Berufsschule „Mermisi“ eingeweiht

Besinnliches

Weihnachtsgrußwort des Bischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Georgien (ELKG), Rolf Bareis

EIKOS – ein internationaler Partner in Georgien

Angebote für Menschen mit Behinderung

Die Kolonie Petrowka

Aus der Kaukasischen Post Nr. 32 vom 11. August 1913

Weihnachtliches Tiflis

Fotoseite über die Festtagskulisse der georgischen Hauptstadt

Von Chewi über Chewsuretien nach Tuschetien

Angebot einer besonderen Trekking-Tour im Juni 2024

„Deutsch für Groß und Klein“

Der Tag der Deutschen Sprache 2023 in Telawi

Schule fertig – Und was nun?

Studien- und Berufsinformation für georgische Schüler an der Deutschen Internationalen Schule in Tiflis

Aus meiner Sicht: Nicht Rustawi – nach Kutaissi

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Schülerseite:

Traumhafte Reise nach Leipzig

„Seitenweise“ 2022/23 – Internationales Siegertreffen in Leipzig

Bildung muss nicht teuer sein

Berufliche Perspektiven weltweit

Ein ganz neuer „Klangkörper“

Der Posaunenchor Tiflis

Dazu die Kolumnen und Rubriken:

RAINwurf – Unkonventionelle Gedanken zur aktuellen Politikbetrieb in der Welt

Neue Georgische Küche: Estragon-Reis-Taschen im Blätterteig

Das Kaukasische-Post-Fotorätsel

Tipps & Termine

Kniffel-Schach



Eine interessante Lektüre wünschen Redaktion und Herausgeber der deutschsprachigen Zeitung aus dem Südkaukasus

Kaukasische Post – gegründet 1906