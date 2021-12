KaPost-Ausgabe Nov/Dez 2021 fertiggestellt

Endlich geschafft: Mit dieser neuen KaPost-Ausgabe haben wir heute das zwölfte Blatt des Jahresabonnements 2020 in den Druck gebracht. Vielleicht kann es auch in Deutschland noch vor Weihnachten in den Postversand gebracht werden. Wir bemühen uns. Damit haben wir unsere Pflichtausgaben des vergangenen Jahres abgeliefert mit der nochmaligen Bitte um Verständnis, dass in diesen Zeiten der Pandemie ein normales Arbeiten für uns als „Feierabend“-Redaktion nicht mehr möglich war. Jetzt stehen umfangreiche Änderungen in der Verlagsstruktur an. Mehr dazu in einem späteren Artikel auf dieser Webseite und in der neuen Ausgabe.

Hier zunächst die Themen:

Politik als Selbst-Inszenierung

Saakaschwili und seine exzentrischen Medienauftritte in den letzten drei Jahrzehnten

Editorial: Zeit für eine Zäsur ist gekommen

Ein offenes Wort des KaPost-Herausgebers Rainer Kaufmann

Der Gewinner ist der eigentliche Verlierer

Eine kritische Nachbetrachtung zu den Kommunalwahlen im Oktober

Meilensteine der weiteren Zusammenarbeit

Abschluss der Regierungsverhandlungen zur Entwicklungszusammenarbeit zwischen Georgien und Deutschland

Gibt Georgien den Kampf gegen die Pandemie verloren?

Wenn es der Regierung um das Land geht, muss sie etwas tun

Ein Rollstuhl für Kahka

Hilfsaktion der „International Women`s Association“

Der nächste Winter ist schon da

Erneuter Spendenaufruf von WIR.HELFEN.GEORGIEN.

Deutsch-Georgische Strafrechtszeitschrift

Sonderausgabe für Prof. Dr. h.c. Heiner Alwart

Aus der Gesellschaft

Kaukasische Post Nr. 24 vom 13. November 1911

Gedenkmuseum Ilia Chavchavadzes wieder eröffnet

Langjährige Renovierungsarbeiten abgeschlossen

Mein Semester im Südkaukasus

Studieren umgeben von schneebedeckten Berggipfeln und absurden Corona-Maßnahmen

Auf dem Spielplatz

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Deutschland und Georgien – Eine lange Liebe

Umfassende Bestandsaufnahme von Hans Grigoleit und Hannes Wirth

Schülerseite:

Impfung gegen COVID-19

Was man aus Sicht einer Schülerin darüber wissen sollte

Mit Büchern fühlst Du Dich besser!

Erlebnisse mit dem Wettbewerb „Lesefüchse International“

Laienumzug für einen Heiligen

St. Martinsumzug in einer DSD-Schule in Tiflis

Swanetien entdecken

Ein kritischer Reiseführer von Stefan Applis

Walnuss-Knoblauch-Khinkali

Ein Rezept der Neuen georgischen Küche

Dazu die Rubriken:

RAINwurf

Kniffelschach

KaPost-Fotorätsel

Tipps & Termine

Über die Erscheinungsweise der KaPost ab dem nächsten Jahr informieren wir in Kürze auf dieser Webseite.