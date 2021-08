Aktuelle KaPost soeben erschienen

Die dritte Ausgabe der Kaukasischen Post im Corona-Jahr 2021 ist soeben erschienen und wird in der PDF-Version versendet. Die Druckversion erscheint in Kürze in Tiflis und wird dann nach Deutschland zur Weiterleitung an die Abonnenten verschickt. Somit fehlt noch eine Ausgabe im Herbst, um die ausgefallenen Ausgaben des letzten Jahres auszugleichen. Für das Jahr 2022 werden dann neue Abos gezeichnet werden. Zuvor werden aber Redaktion und Verlag überlegen, wie die deutsch-sprachige Traditionszeitung aus dem Südkaukasus unter völlig veränderten Arbeitsbedingungen für Redaktion und Verlag weiter erscheinen kann. Sicher ist, wir werden alles daran setzen, die KaPost am Leben zu erhalten.

Hier die Themen der aktuellen Ausgabe Juli/August 2021:

Georgiens Gesellschaft ist tief gespalten

Gewaltausbrüche bei LGBTQI-Demonstrationen

Finanzielle Unterstützung zum Schutz der Biodiversität in Georgien

Neues Projekt der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Scheck für die Armenküche der Diakonie

2.500 Euro für die Unterstützung Bedürftiger

Die Erfindung der kaukasischen Nation

Teil 2 einer Abhandlung zur Geschichte des Kaukasus



Überholen, ohne einzuholen

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Einweihung der Trinitatiskirche in Annenfeld

Aus der Kaukasischen Post Nr.23 vom 5. Juni 1911

Fotoseiten:

Zwei neue Museen in Georgien: Bolnissi und Vani

Georgien nach fast zwei Jahren Corona-Abstinenz

Alexanderdorf soll weiterleben

Maßnahmen des Vereins zur Bewahrung des deutschen Kulturerbes im Spdkaukasus

Von Baku nach Batumi

Eine spannend erzählte Zeitreise von Melanie Krebs

Selbständig in Deutschland

Das Leben einer DAAD-Stipendiatin

Wie hat die Pandemie das Leben der Schüler verändert

Eine ehemalige DSD-Schülerin berichtet

Sommerlicher Rohkost-Salat

Ein Rezept der „Neuen Georgischen Küche“

Pompeji-Schätze im Archäologischen Museum in Vani

Eine sehenswerte Ausstellung

Dazu die Rubriken:

Reinwurf

Tipps und Termine

Fotorätsel

Kniffelschach