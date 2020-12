KaPost-Doppelausgabe Oktober/November erscheint morgen

Die neue Ausgabe der Kaukasischen Post erscheint im PDF-Format und Email-Versand morgen, in der Printausgabe in Georgien bis zum Wochenende. Hier die Themenübersicht:

Alle Wahlen wieder

Die Aufarbeitung der Wahlen findet auf der Straße statt und nicht im Saal

„Parteien sind immer weniger in der Lage, miteinander zu sprechen“

Der deutsche Botschafter Hubert Knirsch in einem IPN-Interview

Ein mehr als nur brüchiger Friedenschluss

Der Karabach-Krieg und seine Folgen für die Region

Deutsche Botschaft umgezogen

Konsulat bleibt an alter Stelle

Mein Freund Einstein

Rainer Kaufmann zum Tode des Kunstmalers Pridon Nischaradze (Uschguli)

Das Herbstfest im Deutschen Verein

Historisches aus der Kaukasischen Post Nr. 39 vom 26. September 1910

Protestaktionen der Opposition nach den Wahlen

Die Fotoseite der KaPost

Statistisches aus Georgien

Arbeitslosigkeit nur gering gestiegen?

Rekord-Ernte im Weinbau

Corona als Geschäftsmodell?

Streiflicht: Ödes Georgien

Die Monats-Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Deutsch-Georgisches Forum gegründet

Zahlriche Bundestagsabgeordnete engagieren sich in dem Verein

Kooperation zwischen htw saar und GTU

Mittelfristig Master-Diplom-Abschluss in Vorbereitung

Der nächste große Schritt – aufgeregt aber entschlossen

KaPost-Schulreporterin Nino Kemashvili begleitet DAAD-Stipendiatin virtuell auf ihrem Lebensweg

Erfolg auf der Internationalen Deutsch-Olympiade

WIR.HELFEN.GEORGIEN.

Eine Inititative der Belegschaft des Hotels Kartli in Tiflis

Panna cotta mit Fejoa-Creme

Ein Rezept der Neuen Georgischen Küche

Dazu die Rubriken:

RAINwurf

Tipps & Temine

Neues aus der DWV

Fotorätsel



Aufgrund der sich verschärfenden Pandemie-Situation können wir heute nicht zusagen, ob wir in diesem Jahr noch eine weitere Ausgabe stemmen. Die Bewegungsfreiheit in Georgien wird anscheinend weiter eingeengt werden. Normale Termine und Veranstaltungen finden derzeit kaum statt. Die Redaktion arbeitet jetzt seit Monaten in Tiflis und Deutschland getrennt in den Wohnungsbüros der beiden Redakteure. Wir bitten daher um Verständnis, das wir das regelmäßige Erscheinen unserer Monatszeitung nicht mehr gewährleisten können. Für alle ausgefallenen Ausgaben werden die Jahresabonnements um eine Ausgabe verlängert. Sollten ganz besonders wichtige Ereignisse eintreten, werden wir uns bemühen, darüber auf dieser Webseite aktuell zu berichten.