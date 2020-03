Februar-KaPost erscheint mit etwas Verspätung erst am 3.3.

Für den verspäteten Erscheinungstermin ist ein Krankheits-Ausfall eines Redaktionsmitglieds ausgerechnet in der Redaktionsschluss-Woche verantwortlich. Jetzt hat es dann doch noch geklappt, die PDF-Version wird morgen am 3.3. versandt, die Print-Ausgabe kann am 4.3. dann in Tiflis gedruckt werden. Sie wird so schnell als möglich verteilt, der Versand in Deutschland erfolgt auch so schnell als möglich. Wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Hier die Themen:

Spannungen im Vorfeld der Wahlen verringern – Dringlicher Appell georgischer Bürger an die „freie Welt“

„Das Land am Schwarzen Meer nicht vergessen“ – Noch ein dramatischer Appell an den Westen

Export von Agrarspezialitäten – Eine Vision zur Überwindung der Armut in Georgien

Demos, Weihnachtsbelustigung, jetzt ein Umbau – Ein Platz wird entpolitisiert

Stärkung der deutsch-georgischen Kooperation – Universitäten Münster und Tiflis unterzeichnen Memorandum of Understanding

Von Freunden für die Heimat lernen – Städtepartnerschaft Saarbrücken-Tbilissi ermöglicht Praktikum im Wasserlabor der energis-Netzgesellschaft

Diplomatische Begegnung in Saarbrücken

Zur politische Lage – Aus der Kaukasischen Post Nr. 12 vom 12. Februar 1920

Impressionen aus Georgien 2018 und 2019 – Foto-Collage eines deutschen Künstlers nach mehreren Georgien-Besuchen

Einmal auswandern, bitte – Von Ein- und Auswanderern

Heute bleibt die Küche kalt – Streiflicht von Hans-Joachim Kiderlen

Neues aus der Hochschulzusammenarbeit – Informationen vom DAAD

Lesefüchse International – Finalwoche in Berlin – „Eine sehr große und wichtige Erfahrung in meinem Leben“

Deutschland sehen, verstehen und fühlen – Mitmach-Wettbewerb des VdA-NRW und der Kaukasischen Post

Avocado-Creme mit Ajika – Ein Rezept der „Neuen Georgischen Küche“

Dazu die Rubriken: RAINwurf – Fotorätsel – Tipps und Termine – Neues aus der DWV – Kniffelschach