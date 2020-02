Januar-KaPost heute im PDF-Versand erschienen

Die erste KaPost-Ausgabe des Jahres 2020 ist heute im PDF-Format per E-mail an die Abonnenten verschickt worden. Die Print-Ausgabe wird in Tiflis am Montag oder Dienstag verteilt. Der Versand in Deutschland wohl erst in zehn Tagen.

Hier die Themen-Übersicht:

Viel Frust bei den Freunden im Westen

Doe georgische Regierung im Kreuzfeuer der Kritik aus Washington und Brüssel

Geschenk aus Deutschland

Zwölf neue Fahrzeuge für das Verteidigungsministerium

Diskussion in Brüssel

Zitate aus dem EU-Parlament



Anti-westliche Narrative

Zweifelhafte Einflussnahme auf die georgische Öffentlichkeit



Ein Höhepunkt im Wochenablauf

Erfahrungen und Eindrücke von der Arbeit der Diakonie in Tiflis



Kirche ohne Hüter

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen



Zur politischen Lage im Inland

Aus der Kaukasischen Post Nrt. 7 vom 25. Januar 1920



Devebi – die Visitenkarte con Charagauli

Die Fotoseite der KaPost



Welcher Pass ist wieviel wert?

Georgier können in 116 Destinationen visafrei einreisen



Georgien – literarisch und lecker

Weinprobe – großes Buffet – Literatur-Schmankerl am 7. März in Bruchsal

Wieder einmal: Rekord im Weinexport

Georgien verkauft 2019 94 Millionen Flaschen, 58 Millionen allein nach Russland



Strategischer US-Weizen

Erstmals Weizen-Import aus den USA



Agentur für Beschäftigung

Regierung erkennt das Problem der hohen Arbeitslosigkeit



481 Verkehrstote im Jahr 2019

Weniger Unfälle – mehr Tote



Schultheater – eine Möglichkeit, zu wachsen

Schulübergreifendes Theaterforum gegründet



Schülerseite: Zweimal Neujahr in Georgien

Das alte Jahr ist schon vorbei, und jetzt begrüßen wir ein neues: 2020!



Kaki-Bananen-Schmand-Dessert

Rezept der Neuen Georgischen Küche

Dazu die Rubriken:

RAINwurf

Foto-Rätsel

Neues aus der DWV

Tipps und Termine

Kniffel-Schach

