Dezember-KaPost erscheint heute

Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint heute die Dezember-Ausgabe der KaPost. Sie wird spätestens morgen in der PDF-Version per e-mail versendet. Die Print-Ausgabe wird nach Weihnachten in Tiflis verteilt, in Deutschland wohl erst Anfang Januar in den Versand kommen. Verlag und Redaktion der KaPost wünschen bei dieser Gelegenheit allen Leserinnen und Lesern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Hier die Themen der letzten Ausgabe des Jahres 2019:

Georgien im Fokus der internationalen Öffentlichkeit

Deutliche Kritik an Richterernennungen und Wahlrechts-Debatte

„Georgien ist einfach Europa“

Auszüge aus der Rede von Parteichef Bidsina Iwanischwili

Weihnachten in Tiflis

Gottesdienste und Termine der Evangelisch-Lutherischen Kirche

Neue 10-Lari-Scheine

Motiv: Akaki Tsereteli

Internationales Parlamentsstipendium

Auswahlgespräche in Tiflis

Saziwi und Gosinaki

Weihachten und Neujahr in Georgien

Zwischenaufenthalt in Kaschuri

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Ein Weihnachtserlebnis

Aus der Kaukasischen Post Nr. 100 vom 21. Dezember 1919

Der ganz andere Jahresrückblick

Die vorletzten Seiten des Jahres 2019

Vom Taxi zum Schmaxi

Eine Reform und ihre ungewollten Folgen

Gründertage

Zweites PASCH-Alumni-Treffen in Tiflis

Deutschland sehen, verstehen und fühlen

Mitmach-Wettbewerb des VdA-NRW und der Kaukasischen Post

Kaki-Couscous-Salat

Eine mediterran-kaukasische Vorspeise

Dazu die Rubriken

RAINwurf

Neues aus der DWV

Tipps und Termine

Fotorätsel

Kniffelschach

Übrigens:

Ein PDF-Jahresabo kosten nur 36,– Euro. Per e-mail-Versand erhält man die KaPost immer am Tag der Drucklegung. Und das weltweit.

Bestellung unter: abo@kapost.de