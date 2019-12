November-Ausgabe der KaPost erscheint am 23.11. im PDF-Format

Ab morgen gibt es die November-Ausgabe der KaPost im PDF-Format per email-Versand an die Abonnenten. Die Print-Ausgabe erscheint in Georgien Anfang nächster Woche und wird am Dienstag und Mittwoch verteilt. Hier die Themen:

Vorhängeschlösser und Wasserwerfer ersetzen politischen Diskurs

Polizei löst Demonstration vor dem Parlament auf

„Sei geduldig, aber bereit“

Georgische Regierung auf der Suche nach einer realistischen NATO-Formel

Welches Wahlrecht für Georgien?

Hintergründe zum aktuellen Streitthema Nr. 1

Dazu auch ein Kommentar von KaPost-Herausgeber Rainer Kaufmann: Meine Meinung

Neueste Umfragen: wenig schmeichelhaft

Regierungsmehrheit nirgendwo zu erkennen

In die falsche Richtung

Zwei Drittel der Bevölkerung haben eine negative Meinung zur politischen Lage

Schlammschlacht im Patriarchat?

Hintergründe zur Absatzung eines Bischofs

Erweiterung der Deutschen Schule

Auswärtiges Amt bezuschusst Erweiterungsbau in Tiflis

Flugnotizen

Neue Verbindungen von und nach Georgien

Vor dem Weihnachtskonzert

„Concerto Tbilssi“ musiziert am 23.12. in der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche

Gespräch mit Giorgi

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

„Wenn jemand eine Reise tut“

Aus der Kaukasischen Post vom 16. Oktober 1919

Proteste, Blockaden und die Räumung

Foto-Reportage der KaPost von den aktuellen Ereignisse am Parlament

Berater, Pferdezüchter und Poet

Überraschende Gedichte der früheren CIM-Fachkraft in Georgien Hans-Friedrich von Knobelsdorff

Deutschland sehen, verstehen und fühlen

Mitmach-Wettbewerb des VdA-NRW und der Kaukasischen Post

Neues aus der Hochschulzusammenarbeit

Informationen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

Wichtig ist, was man im Inneren trägt

Inklusionstheater in Tiflis

Dreißg Jahre Mauerfall wird auch bei uns gefeiert

Aus der KaPost-Schülerredaktion

Perfektes Dessert: Kaki-Joghurt-Creme

Wieder ein Rezept der „Neuen Georgischen Küche“

Dazu die Rubriken:

RAINwurf

Tipps und Termine

Neues aus der DWV

KaPost-Fotorätsel

Kniffelschach



