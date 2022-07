Die KaPost ist wieder da

Nach langer Pause erscheint in diesen Tagen wieder eine Ausgabe der Kaukasischen Post. Nach Änderungen beim Verlag soll sie ab sofort wieder regelmäßig erscheinen und zwar vorerst im Zweimonats-Zyklus. Frühere Abonnenten werden in Kürze über die Details der künftigen Abonnements-Abwicklung informiert. ABO-Bestellungen können jetzt schon abgegeben werden: abo@kapost.de. Die Ausgabe Mai/Juni 2022 geht also heute in den Druck, sie ist in der nächsten Woche in Tiflis erhältlich. Hier die Themen:

Die neuen Migranten von Tiflis

„Die Freiheit zu sagen, was man wirklich denkt…“

Vorwärts in die EU und Never Back to USSR!

Gastkommentar von Alex Petriaschwili

Georgien und die EU: Eine unendliche Geschichte

Kommentar von Rainer Kaufmann

Ein treuer Freund und Korrespondent der „Kaukasischen Post“

Das Leben von Immanuel Walker (1871-1953)

Neue DAAD-Außenstelle in Georgien

Zuständig für alle drei südkaukasischen Länder

Gebrüder Weiss übernimmt Transport einer Bücherspende an die Juristische Fakultät der TSU

Fit for Partnership with Germany

Deutsch-georgisches Manager-Fortbildungsprogramm

Grüner Wasserstoff

Bundesrepublik bezuschusst Nutzung von grünem Wasserstoff in Georgien

Tiflis in Blau und Gelb: Solidarität mit der Ukraine

Aktuelle Fotoseite

Deutschland und Georgien: 30 Jahre Diplomatische Beziehungen

Berichte über die Zusammenarbeit beider Länder auf vielen Feldern

Ukraine gewinnt den 66. Eurovision Song Contest – Georgien im Halbfinale ausgeschieden

Exklusiv-Bericht für die Kaukasische Post

„Mieting“ with the Russians

Kurioses vom aktuellen Tifliser Wohnungsmarkt

Bolnissi: Altes Dorfschulzenhaus – Neues Kulturzentrum

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Eine Reise in die Märchenwelt

Schreibwettebwerb der ZfA an Tifliser Schulen

Hobby am Rande von Kuchenteig und Creme

Ein Schülerin und das Gefühl, das sie in der Küche gefunden hat

Ein Muss für jeden Georgien-Reisenden

Heinz Gengenbach über den Reiseführer „Swanetien entdecken“ von Stefan Applis

Wie aus einem Chatschapuri ein „Tschatschapuri“ wird

Ein Rezept aus der „Neuen Georgischen Küche“ der KaPost

Dazu die Rubriken:

RAINwurf

Tipps & Termine

Fotorätsel

Kniffel-Schach