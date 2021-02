KaPost Ausgabe Januar-Februar 2021 erscheint heute

Die erste Ausgabe der Kaukasischen Post im Jahr 2021 erscheint heute im PDF-Format, bis zum Wochenende dann gedruckt in Georgien. Angesichts der erschwerten Arbeitsbedingungen für die Redaktion, die das Blatt nicht hauptberuflich betreut und von den erschwerten Reisebedingen besonders betroffen ist, können wir derzeit nicht eine monatliche Erscheinungswiese garantieren. Wir sind bei den Abonnenten des Jahres 2020 auch mit einigen Ausgaben im Verzug. Wir werden diese Ausgaben jetzt in den nächsten Monaten abarbeiten und dann erst neue Abo-Verträge für ein weiteres Jahr abschließen. Wir bitten um Verständnis und werden alles daran setzen, möglichst bald wieder regelmäßig ercheinen zu können. Hier die Themen der aktuellen Ausgabe:

Der aus dem Nichts kam…

Vom Anfang und vom Ende der politischen Karriere Bidsina Iwanischwilis

Welche Corona-Beschränkungen werden im Februar und März aufgehoben?

Eine aktuelle Bestandsaufnahme

Die Pandemie in Georgien

Was man an den Zahlen ablesen kann, wenn man sie denn hat.

Und schon wieder eine Welle

Gemeindeleben zu Corona-Zeiten – Zur Situation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Georgien (ELKG)

Streiflicht: Neues Jahr

Kolumne von Hans-Joachim Kiderlen

Nachrichten aus Tiflis und dem Kaukasus

Aus der Kaukasischen Post Nr. 4 vom 23. Januar 1911

Tiflis im Lichtermeer

Fotoseite zur Neujahrsbeleuchtung der georgischen Hauptstadt

Impressionen einer Reise durch Georgien

Fotos und Stimmungen einer bayerischen Journalistin

Georgiens Wirtschaft eingebrochen

Wirtschaftsanalyse 2020 vom „German Economic Team“

Neuer Geschäftsführer des „Caucaus Nature Fund“

Schülerseite: Meine Arbeit im Zoo

Die Bedeutung der Freiwilligenarbeit

30 Jahre ERKA-Reisen in Georgien

Jubiläumsreise an Pfingsten

Gemüse-Souflee georgisch

Ein Rezept der „Neuen Georgischen Küche“

Deutschland sehen, verstehen und fühlen

Mitmach-Wettbewerb des „Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. – Landesverband NRW

Dazu die Rubriken

RAINwurf

Tipps & Termine

Fotorätsel

Kniffelschach