Doppelausgabe Juni/Juli erschienen

Ja, es ist bereits August und wir kommen mit der Zeitung vom Juni. Der Grund: Corona. Wir sind durch die Krise im journalistischen Alltag dermaßen behindert, dass wir nicht regelmäßig erscheinen können. Zum einen lähmt die Pandemie das öffentliche und wirtschaftliche Leben. Zum anderen kann einer der Redakteure jetzt seit zehn Monaten nur in und aus Deutschland arbeiten. Das muss sich auf die Intensität der journalistischen Arbeit auswirken. Deshalb können wir für den Sommer nur mit zwei Ausgaben erscheinen: Juni/Juli und August/September. Im Oktober, wenn Georgien sein neues Parlament wählt, wollen wir dann wieder in einer Monatsausgabe über den Wahlkampf und das Ergebnis ausführlich und hintergründig berichten. So wie Sie es von uns seit Jahren gewohnt sind. Für Ihr Verständnis bedanken sich

Götz-Martin Rosin Rainer Kaufmann

Hier die Themen der neuen Ausgabe, die in den nächsten Tagen wieder als Print-Ausgabe erscheinen wird, zunächst in Georgien, dann auch im Versand in Deutschland.

Können IT-Nomaden Georgiens Wirtschaft wieder beleben?

Neue Visa-Politik für digitale Freelancer

Sanierungen in Asureti-Elisabethtal abgeschlossen

„Ein Beispiel für das Zusammenleben verschiedener Kulturen“

Mit Lufthansa, Air France und Air Baltic nach Tiflis

Inlandsflüge wieder aufgenommen

Schweiz öffnet Grenzen für Georgien

Georgiens Außenhandel dramatisch eingebrochen

Millionen-Unterstützung aus Deutschland

Fragen und Antworten zur Einreise nach Georgien

Veröffentlichung des georgischen Außenministeriums

Empfang mit Quarantäne

Erfahrungen bei der Einreise mit dem Flugzeug aus Wien

Zuverlässiger weltweiter Geldtransfer

Ein Leser schildert seine Erfahrungen

Die evangelisch-lutherische Gemeinde Batum

Aus der Kaukasischen Post Nr. 29 vom 18. Juli 1919

Tilfis menschenleer

Fotoseite in Zeiten der Pandemi

Regionalmuseum in Bolnissi eröffnet

Kultur, Bildung und Tourismus sollen unter einem Dach ein Miteinander bilden

Hochäuser in Vake

Streiflicht von Hans-Joachim Kiderlen

Georgien. Natur, Sitten und Bewohner – Mzchet.

Ein Artikel von Arthur Leist, dem Gründungs-Redakteur der Kaukasischen Post

Auf den Spuren von Arthur Leist

Energieeffizienz, kommunale Infrastruktur und nachhaltige Mobilität

Neue Darlehen der Bundesrepublik an Georgien

Waldbodenuntersuchungsgeräte von der GIZ

Gebackene grüne Tomaten

Ein Rezept der Neuen Georgischen Küche

Zum Jahreswechsel auf dem Balkon Europas

Ein ganz spezielles Reise-Angebot zum Jahresende

Dazu die Rubriken:

Tipps und Termine

Neues aus der DWV

Fotorätsel

Kniffelschach